Официально: Евгений Чеберко – игрок ЛАСКа

Капитан молодежной сборной Украины и один из лидеров обороны луганской “Зари” Евгений Чеберко, как и ожидалось, продолжит свою карьеру в чемпионате Австрии.

Как сообщает официальный сайт “ЛАСКа”, 22-летний защитник подписал контракт с их клубом сроком на четыре года. Сумма компенсации “Заре” за игрока не разглашается, но ранее ходили слухи, что луганчане получат компенсацию в размере 300 тысяч евро.

Отметим, “ЛАСК”, который долгое время лидировал в чемпионате Австрии, в итоге финишировал на четвертом месте в турнирной таблице, что даст возможность клубу сыграть в квалификации Лиги Европы.