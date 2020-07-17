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Официально: Евгений Чеберко – игрок ЛАСКа

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Чеберко

Капитан молодежной сборной Украины и один из лидеров обороны луганской “Зари” Евгений Чеберко, как и ожидалось, продолжит свою карьеру в чемпионате Австрии.

Как сообщает официальный сайт “ЛАСКа”, 22-летний защитник подписал контракт с их клубом сроком на четыре года. Сумма компенсации “Заре” за игрока не разглашается, но ранее ходили слухи, что луганчане получат компенсацию в размере 300 тысяч евро.

Отметим, “ЛАСК”, который долгое время лидировал в чемпионате Австрии, в итоге финишировал на четвертом месте в турнирной таблице, что даст возможность клубу сыграть в квалификации Лиги Европы.

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Тэги: главноеЕвгений ЧеберкоЛАСК
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