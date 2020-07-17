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Футбол

Ольга Овдийчук покинула мадридский Атлетико

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лидер женской сборной Украины по футболу Ольга Овдийчук не сумела закрепится в составе гранда испанского футбола – мадридского “Атлетико”.

Как сообщает официальный сайт “матрасников” контракт с форвардом украинской сборной подошел к концу и продлеваться не будет. Овдийчук был предоставлен статус свободного агента.

Напомним, Ольга Овдийчук перешла в “Атлетико” прошлым летом из гранда украинского футбола “Жилстрой-1”. За “матрасников” она провела восемь матчей. Ранее украинка попала в ТОП-10 лучших футболистов мира.

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Тэги: Атлетикоженский футболОльга Овдийчук
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