Ольга Овдийчук покинула мадридский Атлетико

Лидер женской сборной Украины по футболу Ольга Овдийчук не сумела закрепится в составе гранда испанского футбола – мадридского “Атлетико”.

Как сообщает официальный сайт “матрасников” контракт с форвардом украинской сборной подошел к концу и продлеваться не будет. Овдийчук был предоставлен статус свободного агента.

Напомним, Ольга Овдийчук перешла в “Атлетико” прошлым летом из гранда украинского футбола “Жилстрой-1”. За “матрасников” она провела восемь матчей. Ранее украинка попала в ТОП-10 лучших футболистов мира.