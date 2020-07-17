Примера. 37 тур. “Реал” – чемпион Испании, “Барселона” проиграла “Осасуне”

Сегодня проходит предпоследний тур чемпионата Испании. Сообщает сайт EURO.com.ua

В первом матче дня “Эйбар” дома спокойно победил “Вальядолид”. Мадридский “Реал” обыграл “Вильярреал” и завоевал 34-й чемпионский титул в Примере.

“Барселона” настолько отчаялась в своих перспективах, что проиграла дома “Осасуне”. Оформили вылет в Сегунду “Мальорка” и “Эспаньол”, а “Леганес” и “Сельта” еще ждут последнего тура.

Чемпионат Испании

37 тур

“Эйбар” – “Вальядолид” – 3:1

Голы: Бигас, 21, Инуи, 28, Где Бласіс, 90+2 (пен) – Гвардиола, 71

“Атлетик” – “Леганес” – 0:2

Голы: Герреро, 79, Ассале, 90+4

“Барселона” – “Осасуна” – 1:2

Голы: Месси, 62 – Хосе, 15, Торрес, 90+4

“Бетис” – “Алавес” – 1:2

Голы: Морон, 90+3 – Хоселу, 51, Эли, 76

“Валенсия” – “Эспаньол” – 1:0

Гол: Гамейро, 17

“Мальорка” – “Гранада” – 1:2

Голы: Кучо, 20 – Диас, 45+1, Фернандес, 69

“Реал” – “Вильярреал” – 2:1

Голы: Бензема, 29, 77 (пен) – Иборра, 83

“Реал Сосьедад” – “Севилья” – 0:0

“Сельта” – “Леванте” – 2:3

Голы: Мина, 36, Аспас, 45+1 – Барде, 11, 28, Майораль, 52

“Хетафе” – “Атлетико” – 0:2

Голы: Льйоренте, 54, Парте, 80

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