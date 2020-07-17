Примера. 37 тур. “Реал” – чемпион Испании, “Барселона” проиграла “Осасуне”

Сегодня проходит предпоследний тур чемпионата Испании. Сообщает сайт EURO.com.ua
В первом матче дня “Эйбар” дома спокойно победил “Вальядолид”. Мадридский “Реал” обыграл “Вильярреал” и завоевал 34-й чемпионский титул в Примере.
“Барселона” настолько отчаялась в своих перспективах, что проиграла дома “Осасуне”. Оформили вылет в Сегунду “Мальорка” и “Эспаньол”, а “Леганес” и “Сельта” еще ждут последнего тура.
Чемпионат Испании
37 тур
“Эйбар” – “Вальядолид” – 3:1
Голы: Бигас, 21, Инуи, 28, Где Бласіс, 90+2 (пен) – Гвардиола, 71
“Атлетик” – “Леганес” – 0:2
Голы: Герреро, 79, Ассале, 90+4
“Барселона” – “Осасуна” – 1:2
Голы: Месси, 62 – Хосе, 15, Торрес, 90+4
“Бетис” – “Алавес” – 1:2
Голы: Морон, 90+3 – Хоселу, 51, Эли, 76
“Валенсия” – “Эспаньол” – 1:0
Гол: Гамейро, 17
“Мальорка” – “Гранада” – 1:2
Голы: Кучо, 20 – Диас, 45+1, Фернандес, 69
“Реал” – “Вильярреал” – 2:1
Голы: Бензема, 29, 77 (пен) – Иборра, 83
“Реал Сосьедад” – “Севилья” – 0:0
“Сельта” – “Леванте” – 2:3
Голы: Мина, 36, Аспас, 45+1 – Барде, 11, 28, Майораль, 52
“Хетафе” – “Атлетико” – 0:2
Голы: Льйоренте, 54, Парте, 80
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