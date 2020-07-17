Талант Шахтера заинтересовал Ювентус

Молодое дарование донецкого “Шахтера” Марко Антонио может перейти в туринский “Ювентус”.

По информации Calciomercato туринский гранд проявляет большой интерес к 20-летнему полузащитнику “горняков”. В игроке видят большой потенциал и готовы вступить в переговорный процесс по его переходу.

Отметим, что Маркоса Антонио “Ювентус” рассматривает, как долгосрочную перспективу. Если клубу удастся договорится с “Шахтером”, в планах “Старой Синьоры” отдать на год игрока в “Сассуоло” для адаптации и лишь потом привлекать к матчам основы.