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Талант Шахтера заинтересовал Ювентус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Маркос Антонио

Молодое дарование донецкого “Шахтера” Марко Антонио может перейти в туринский “Ювентус”.

По информации Calciomercato туринский гранд проявляет большой интерес к 20-летнему полузащитнику “горняков”. В игроке видят большой потенциал и готовы вступить в переговорный процесс по его переходу.

Отметим, что Маркоса Антонио “Ювентус” рассматривает, как долгосрочную перспективу. Если клубу удастся договорится с “Шахтером”, в планах “Старой Синьоры” отдать на год игрока в “Сассуоло” для адаптации и лишь потом привлекать к матчам основы.

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Тэги: главноеМаркос АнтониоШахтерЮвентус
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