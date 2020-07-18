Экс-сборник Украины: “Шахтер” и “Динамо” работали с судьями

Бывший нападающий “Днепра” Владимир Гоменюк говорит, что команда постоянно страдали от арбитров. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Команда была хорошей как за Бессонова, так и за Рамоса. В первых трех матчах под руководством испанца я забивал, но потом травмировался. Хуанде был откровенен: “Мне нужен результат сейчас, а не через полгода”. И я его понимаю. “Днепр” сразу же пригласил Зозулю, Олейника, Калинича.

Но тогда были другие моменты. “Днепр” не работал с судьями. Это было принципиальной позицией президента. Другие – “Металлист”, “Шахтер”, “Динамо” и еще несколько команд – этого не чурались, мягко говоря”, – заявил Гоменюк.