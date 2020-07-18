Скрипник: Поражение от “Динамо”? Мастерство не купишь

Главный тренер “Зари” Виктор Скрипник рассказал о неудаче против “Динамо” (1:3) в битве за серебро УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Играли в свой футбол, который был зрелищным. Были моменты. Просто мастерство не купишь. Поэтому имеем, что имеем. Через три дня у нас такая же игра за третье место. Восстановимся и будем готовиться на воскресенье.

Замена Вербіча? Расслабленности в таких матчах не должно быть. В “Динамо” на скамейке такие ребята, которые выходят и добавляют. Всегда нужно смотреть на себя. Обидно за нереализованные моменты. У нас тоже есть квалифицированные игроки: Юрченко, Громов, Кабаєв. Но сегодня что-то не получилось”, – говорит Скрипник.

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