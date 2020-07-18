Тренер “Львова”: В Украине могут появиться новые Шевченко и Ребров

Наставник ПФК “Львов” Георгий Цецадзе не исключает, что на игру 32-го тура УПЛ с “Мариуполем” выставит резервный состав. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я смотрю резерв, есть хорошие футболисты. Может, проведем им следующий матч. Они с нами тренируются.

Приятно удивлен, что в Украине немало футболистов, которые могут играть в современный футбол. Это хорошая ситуация для Украины. Потому что, возможно, не завтра или послезавтра, но через пару лет может появиться новый Шевченко или Ребров. Я потенциал у этих игроков вижу” – сказал Цецадзе.