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Левченко: Малиновский уже стал лидером сборной Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший сборник Украины Евгений Левченко рассказал о выступлениях соотечественников в Европе. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Малиновский сейчас на коне Когда Руслан еще играл в Бельгии, многие голландские клубы им интересовались. Но на то время было видно, что полузащитник готов к топ-чемпионата. У Малиновского, который выступает в своем первом сезоне в Италии, и не всегда попадают в стартовый состав, статистика просто впечатляющая. Видно, что Руслан находится в хорошем физическом состоянии, и в тактическом понимании игры он сделал большой шаг вперед. За это только можно подякути итальянскому чемпионату и Гасперини.

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– В сентябре, когда начнутся матчи сборной Украины в Лиге наций, он сможет стать на поле новым лидером сборной?
– Руслан уже им стал вместе с Зинченко, Пятовым, Ярмоленко, Коноплянкой. Это говорит о том, что сборная Украины растет, как команда.

– Зинченко сейчас тоже с игровой практикой…
– Пока с переменным успехом. Хотя, когда Александр на поле, то он практически всегда находится в числе лучших футболистов “Манчестер Сити” по оценкам. Просто сумасшедшая конкуренция в команде не дает ему играть каждые три-четыре дня. Но очень важно то, что Зинченко никогда не опускает руки. Это качество позволяет ему всегда конкурировать за место в составе. И коммуникабельность в коллективе играет большую роль. А с этим у Зинченко проблем нет.

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– После карантина Ярмоленко не сыграл еще ни одного полного матча. Андрей наберет?
– Не смотря на провалы в его игре, я очень верю в Ярмоленко. Надеюсь, что он еще покажет свой лучший футбол. Если Дэвид Мойєс позволит полузащитнику сыграть пару матчей в основе, Андрей воспользуется этим шансом, – заявил Левченко.

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Источник: sportanalytic.com
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