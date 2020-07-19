Суркис провел басіду со Скрыпником

Григорий и Игорь Суркисы побывали в раздевалке “Динамо” после победы над “Зарей” в 31-м туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

Старший брат президента киевлян также пообщался с тренером “черно-белых” Виктором Скрипником, работа которого пришлась ему по душе.

По данным СМИ, беседа получилась ознакомительно-конструктивной с прицелом на дальнейшее возможное сотрудничество.

Напомним, сейчас “Заря” идет третьей в чемпионате Украины.

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