АЕК Чигринского выиграл бронзовые медали чемпионата Греции

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский добавил в свою коллекцию наград ещё и бронзовую медаль чемпионата Греции по футболу.

Несмотря на поражение в матче против “Олимпиакоса”, “АЕК” финишировал на третьем месте в местной Суперлиге, что позволит клубу в следующем сезоне стартовать в квалификации Лиги Европы. Чемпионом стал “Олимпиакос”, второй командой – “ПАОК”, которые представят Грецию в Лиге Чемпионов.

В нынешнем сезоне Дмитрий Чигринский принял участие в 21 матче чемпионата Греции и отличился тремя забитыми голами.