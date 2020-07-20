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Футбол

Игорь Суркис рассказал о будущем арендованных игроков

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Суркис

Президент киевского “Динамо” Игорь Суркис приоткрыл занавес вокруг будущего молодых воспитанников клуба, которые нынешний сезон на правах аренды выступали за другие клубы.

Кто возвращается из арендованных?

Тымчик и Леднев – однозначно возвращаются.

Супряга и Булеца?

Они должны вернуться. А какое будет решение тренерского штаба, его примем в течение нескольких дней, – сказал Суркис в эфире «Профутбола».

Напомним, Супряга и Леднев стали лучшими бомбардирами своих клубов, на счету Владислава 14 голов в нынешнем сезоне, на счету Богдана 11 точных ударов.

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Тэги: Богдан ЛедневВладислав СупрягаИгорь Суркис
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