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Футбол

Ингулец продолжает лидировать в Первой лиге

Андрей ОгородникНет комментариев
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Амбициозный “Ингулец” продолжает радовать болельщиков своей игрой.

Вчера в Первой лиге стартовали матчи 25 тура, в котором команда с Петрово одержала очередную победу, обыграв МФК “Николаев”, что позволило подопечным Лавриненко закрепится на первом месте дивизиона.

Стоить отметить очередную осечку “Металлист 1925”, который снова проиграл и выпал из тройки лидеров. Тем временем “Волынь”, которая, к слову, и обыграла харьковчан и “Минай”, снова выиграли и разместились в турнирной таблице следом за “Ингульцом”.

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“Рух” и “Оболонь-Бровар”, которые продолжают борьбу за выход в УПЛ сыграют свой очный матч сегодня.

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Тэги: ВолыньИнгулецПервая лига
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