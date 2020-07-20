Ингулец продолжает лидировать в Первой лиге

Амбициозный “Ингулец” продолжает радовать болельщиков своей игрой.

Вчера в Первой лиге стартовали матчи 25 тура, в котором команда с Петрово одержала очередную победу, обыграв МФК “Николаев”, что позволило подопечным Лавриненко закрепится на первом месте дивизиона.

Стоить отметить очередную осечку “Металлист 1925”, который снова проиграл и выпал из тройки лидеров. Тем временем “Волынь”, которая, к слову, и обыграла харьковчан и “Минай”, снова выиграли и разместились в турнирной таблице следом за “Ингульцом”.

“Рух” и “Оболонь-Бровар”, которые продолжают борьбу за выход в УПЛ сыграют свой очный матч сегодня.