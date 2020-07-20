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Футбол

Официально: Алексей Михайличенко отправлен в отставку

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Михайличенко

Поражение от “Колоса” стало последней каплей в чаше терпения руководства киевского “Динамо”.

Несмотря на то, что столичный клуб все же квалифицировался в Лигу Чемпионов, Алексей Михайличенко и его тренерский штаб отправлены в отставку, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, под руководство Михайличенко “Динамо” финишировало на втором месте в чемпионате Украины, выиграло кубок страны. Тем не менее клуб без шансов проиграл “Шахтеру” и провалил Лигу Европы. В нынешнем чемпионате Украины “Динамо” проиграло девять раз, установив тем самым антирекорд.

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Тэги: Алексей МихайличенкоглавноеДинамо
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