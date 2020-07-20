Почему отставка Михайличенко – это правильно решение Суркиса

Вчера завершился очередной сезон чемпионата Украины. Киевское “Динамо” снова заняло вторую строчку, а также выиграло Кубок Украины. Можно сказать, что киевский клуб выполнил задачу минимум, но сама игра и то, как удалось выиграть и Кубок, и занять вторую строчку в УПЛ не заслуживает похвал. В итоге сегодня “Динамо” около 15:00 на официальном сайте сообщило, что весь тренерский штаб вместе с главным тренером Алексеем Михайличенко покидают команду.

Сама новость появилось под названием “К новому сезону “Динамо” будет готовить новый тренерский штаб”, при этом была фотография с базы, а не фотография тренерского штаба. В тексте новости можно отметить, кроме стандартной благодарности, также и то, что “… руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра “Динамо” должна выйти на качественно иной уровень”. Также отмечается, что новый тренерский штаб станет известен позднее.

Плохая игра и плохие результаты

Возглавил Михайличенко команду 15 августа, два дня спустя после того, как под руководством Александра Хацкевича “Динамо” не сумело пройти по сумме двух матчей в квалификации Лиги чемпионов “Брюгге”. Тогда Игорь Суркис назвал Михайличенко идеальным кандидатом, ведь он находится длительное время в структуре клуба и знает всех футболистов. Так президент клуба хотел дать Михайличенко второй шанс после увольнения в 2004 году. Однако ничего положительного в итоге не получилось.

В Лиге Европы киевский клуб не сумел выйти из группового этапа, хотя соперники было очень и даже проходимые – “Лугано, “Копенгаген” и “Мальме”. Вице-чемпион страны сумел выиграть только один матч, набрать семь очков и занять итоговое третьей место. Единственная победа – 1:0 в стартовом туре группового этапа. Однако дальше все пошло не по плану – четыре ничьих и одно поражение.

В чемпионате дела шли также не лучшим образом. Клуб терял очки, но сумел с боями пройти “Шахтер” в Кубке Украины и отрыл себе путь к трофею. В кубке дальше была победа в дополнительное время над “Александрией” и уверенный успех над “Минаем” со счетом 2:0. Финальный матч киевский клуб выиграл у “Ворсклы” только в серии пенальти.

Еще более драматическими получились решающие туры в чемпионате Украины. Киевский клуб то был вторым, то третьим, то четвертым. Победа над “Зарей” в предпоследнем туре фактически обеспечила киевлянам второе место, нужно было только не проиграть “Колосу”, который до этого во втором этапе (во второй шестерке) взял только три очка (победа над “Александрией”). При этом “Колосу” в этом матче ничего не нужно было, он в любом случае был бы шестым и продолжает подготовку к матчам плей-офф за право сыграть в квалификации Лиги Европы. И что делает “Динамо”? Киевский клуб неожиданно по игре, в очередной раз, проигрывает более скромному, в финансовом плане, клубу. Если бы ничья в параллельном матче между “Зарей” и “Десной”, луганский клуб не хотел идти вперед, он был рад и третьему месте, то “Динамо” бы пролетело над квалификацией Лиги чемпионов и получился бы не только неудачный сезон, но и просто катастрофический.

Статистика и антирекорды

Киевский клуб установил за сезон сразу несколько антирекордов. “Динамо” установило антирекорд по проценту набранных очков во всех отдельно взятых внутренних первенствах, набрав 59 очков в 32-ти матчах (61.45%). Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2013/14 – 53 очка в 28-ми матчах (63.09%).

Еще один антирекорд серия матчей, в которых “Динамо” пропускает. В нынешнем чемпионате, в его концовке, команда Михайличенко умудрилась пропустить в 11-ти матчах подряд, при чем серия продолжается, ранее киевляне пропускали в чемпионате только в девяти матчах кряду в сезоне-2016/17.

Третий антирекорд – в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги “Динамо” проиграло девять поединков. Предыдущий был установлен в сезона-2012/13, когда “бело-синие” проиграли восемь раз. Еще один антирекорд, который почти покорился клубу – среднее количество пропущенных голов за одну игру в чемпионате. В нынешнем сезоне “бело-синие” остановились на отметке 1,09 мяча, тогда как худший показатель – 1,13 (2013-2014).

На протяжении всего сезона “Динамо” в официальных встречах только несколько матчей провело действительно достойно, уверенно переиграв соперников. Большинство поединков, как в Кубке, так и в чемпионате и Лиге Европы проходило очень тяжело, с напряжением и потерей очков. “Динамо” даже в выигранных матчах должно было проигрывать по делу, а вот реально ссыльных поединков было мало.

Увольнение

Еще вчера вечером после матча Игорь Суркис заявил, что нужно разбираться и не видит, как эта команда может пройти квалификацию Лиги чемпионов. Сам же Михайличенко заявил, что команде нужно не только усиление, но и кадровая чистка, ведь в ней есть статисты. По поводу будущего Михайличенко Суркис вчера сказал, что нужно отойти от эмоций и разобраться, что произошло. В итоге руководство киевского клуба решило уже на следующий день уволить тренера.

Решение правильное, ведь Михайличенко так и не показал или не сумел показать, какое “Динамо” он намерен сделать. Или футболисты его не понимали или он не понимал себя сам. Киевский клуб мучился весь сезон, каким-то чудом сумел взять Кубок и второе место, за это можно похвалить Михайличенко. Да, было видно по эмоциям тренера, что он очень переживает, однако света в конце туннеля не было видно …

Что дальше

Сейчас самое правильное время, чтобы менять тренера. Ведь новый специалист полностью сможет пересмотреть всех футболистов в обойме во время сборов команды, увидеть с кем нужно попрощаться, какие позиции усиливать и начать наигрывать схемы (“Динамо” играло по схеме 4-5-1 на протяжении 4 лет, и при Хацкевиче и при Михайличено, последний ни разу не использовал схему с двумя форвардами), ведь до старта нового сезона месяца, а до квалификации Лиги чемпионов 2 месяца. За это время можно начать строить рисунок команды.

Кто может возглавить клуб – главным кандидатом называют тренера “Зари” Виктора Скрипника, его даже похвалил Григорий Суркис после очного матча команд. Среди кандидатов также называют Сергея Реброва, однако неизвестно захочет ли он возвращаться в Киев после успешной работы в Венгрии. Также называют имена: Романа Григорчука, Юрия Калитвинцева и других.

Главное для Игоря Суркиса правильно подобрать тренерский штаб, чтобы можно было перегрузить всю команду, собрать правильный состав и наконец-то пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и дай бой “Шахтеру” в чемпионате, ведь в команде весьма талантливая молодежь и нужно давать ей играть, ведь можно упустить прекрасное пополнение футболистов, которые становились чемпионами мира U 20.