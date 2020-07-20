Скрипник близок к уходу из Зари. Ему приписывают интерес со стороны Динамо

Один из лучших тренеров по итогам сезона Виктор Скрипник может покинуть луганскую “Зарю”, которая под его руководством финишировала на третьем месте чемпионата Украины.

По информации российского издания “Советский Спорт”, большой интерес к тренеру проявляет неназванный клуб из Москвы, причем, ему серьезную конкуренцию составляет киевское “Динамо”, которое сегодня осталось без главного тренера.

Ранее сообщалось, что несмотря на отрицание президента “Динамо” интересе к Скрипнику, он является приоритетным вариантом для столичного клуба.