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Футбол

Богдан Михайличенко перейдет в Андерлехт – 1 августа

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Михайличенко

Ещё один ключевой игрок луганской “Зари” Богдан Михайличенко не сможет помочь клубу в следующем сезоне.

По словам исполняющего обязанности генерального директора клуба Станислава Оганова, вопрос с трансфером защитника в бельгийский “Андерлехт” уже решен. Богдан Михайличенко официально станет игроком многократного чемпиона Бельгии 1 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Чеберко стал игроком австрийского “ЛАСКа”. Не смогут помочь “Заре” в следующем сезоне и такие важные игроки, как Бондан Леднев, Александр Тымчик и скорей всего Артем Громов.

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Тэги: АндерлехтБогдан МихайличенкоЗаря
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