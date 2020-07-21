Богдан Михайличенко перейдет в Андерлехт – 1 августа

Ещё один ключевой игрок луганской “Зари” Богдан Михайличенко не сможет помочь клубу в следующем сезоне.

По словам исполняющего обязанности генерального директора клуба Станислава Оганова, вопрос с трансфером защитника в бельгийский “Андерлехт” уже решен. Богдан Михайличенко официально станет игроком многократного чемпиона Бельгии 1 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Чеберко стал игроком австрийского “ЛАСКа”. Не смогут помочь “Заре” в следующем сезоне и такие важные игроки, как Бондан Леднев, Александр Тымчик и скорей всего Артем Громов.