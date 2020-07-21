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Футбол

Четыре игрока покинули ФК Львов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Иван Гончар

Один из аутсайдеров крайнего чемпионата Украины по футболу ФК “Львов” начал масштабную чистку состава.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, сразу четыре футболиста клуба получили статус свободных агентов. Речь идет о защитниках Игоре Гончаре, Владиславе Приймаке, Сергее Люльке и Антоне Браткове. Их контракты подошли к завершению и по решению руководства клуба продлены не были.

Напомним, ФК “Львов” финишировал на одиннадцатом месте из двенадцати команд чемпионата Украины по футболу. По последним слухам клуб также может покинуть Богдан Сарнавский, которым интересуется СК “Днепр-1”.  

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Тэги: Иван ГончарСергей ЛюлькаФК Львов
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