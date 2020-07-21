Эксперт: В “Динамо” может прийти тренер-иностранец

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился мыслями о том, кто может стать следующим тренером киевского “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Из украинских тренеров есть три ТОП-кандидаты. Скажу так: Сергей Ребров занят, Андрей Шевченко со своей группой итальянцев тоже при работе. Остается Скрипник, но мне трудно сказать, как руководство клуба планирует выполнять дальнейшую миссию.

Не исключаю, что в Динамо может прийти иностранец. Но сегодня информации ноль, – сказал Заховайло в эфире канала “Футбол”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Официально. “Динамо” отправило Михайличенко в отставку