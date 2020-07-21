Ещё два игрока покинули львовские Карпаты

Львовские “Карпаты”, которые не сумели доиграть сезон, продолжают терять своих игроков.

Как сообщает официальный сайт клуба, статус свободного агента получили защитник Андро Гиоргадзе и полузащитник Алексей Хахлев. Стоить отметить, что на двоих игроки сыграли в составе “Карпат” лишь девять матчей.

Напомним, из-за больших финансовых проблем львовские “Карпаты” досрочно завершили сезон. Сейчас стоит вопрос о существовании клуба в следующем сезоне.

Ранее клуб покинули Прийма, Дубинчак, Назарина, Матар, Лейоус и ряд других игроков.