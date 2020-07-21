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Футбол

Гезтепе нацелился на полузащитника Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригес

Середняк чемпионата Турции по футболу “Гезтепе” рассчитывает заполучить в свой состав нападающего киевского “Динамо” и сборной Люксембурга Жерсона Родригеша.

Несмотря на сомнительную репутацию, руководство клуба подкупает уровень игры, который показывал Жерсон Родригеш в матчах чемпионата Турции, когда играл на правах аренды за “Анкарагюджу”. С другой стороны клуб смущают требования “Динамо”, которое желает заработать на трансфере игрока шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на игрока имеет планы “Бешикташ”, который желает арендовать игрока с правом выкупа за четыре миллиона евро.

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Тэги: ГезтепеДинамоЖерсон Родригес
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