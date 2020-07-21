Официально. Еще двое игроков покинули “Карпаты”

Футболисты продолжают идти с львовских “Карпат”. Сообщает сайт EURO.com.ua
Пресс-служба “зелено-белых” объявила об уходе грузинского защитника Сандро Гиоргадзе и украинского хавбека Алексея Хахльова.
В львовском клубе поблагодарили обоим игрокам за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей профессиональной карьере.
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Добавим, в текущем сезоне Гиоргадзе сыграл за “Карпаты” 6 поединков, а на счету Хахльова 3 матча.
Источник: sportanalytic.com