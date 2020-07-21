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Футбол

Официально. “Лидер “Зари” возвращается в “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Арендованный “Зарей” хавбек “Динамо” Богдан Леднєв попрощался с луганским клубом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Спасибо большое за эти два года всей команде, тренерскому штабу, персоналу, болельщикам и руководству клуба “Заря”, – написал Леднєв в Instagram.

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Спасибо большое за эти два года всей команде , тренерскому штабу , персоналу ,болельщикам и руководству клуба @zoryaluhansk ❤️⚫️⚪️🔝

Публикация вот Liedniev Bohdan (@liedniev_bogdan_7_) 20 Июл 2020 в 11:32 PDT

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Добавим, что в завершившемся сезоне Леднєв забил 13 голов и отдал 3 асисты в 33 матчах за “Зарю”.

Источник: sportanalytic.com
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