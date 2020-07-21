Олимпик попрощался со своим вратарем

Донецкий “Олимпик” в новом сезоне не сможет рассчитывать на молодого украинского вратаря Владимира Крынского.

Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний вратарь расторг с клубом контракт по обоюдному согласию. Ему был предоставлен статус свободного агента. Где он продолжит карьеру в дальнейшем пока неизвестно.

Напомним, Владимир Крынский перешел в “Олимпик” летом 2018 года из ФК “Полтава. В нынешнем сезоне он провел в составе донецкого клуба пятнадцать матчей, пропустив в свои ворота 23 гола. Три поединка вратарь отыграл на ноль.