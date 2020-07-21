Президент Агробизнеса попросил отстранить его от должности вице-президенту УАФ

Президент и владелец волочиского “Агробизнеса” Олег Собуцкий, которого подозревают в избиении арбитра матча Юрия Иванова, написал в адрес УАФ официальное письмо с просьбой на период расследования отстранить его с должности вице-президента УАФ.

Напомним, после матча против “Миная”, в котором “Агробизнес” уступил со счетом 2:0, якобы, Олег Собуцкий в сопровождении с телохранителями зашел в судейскую, после чего избил главного арбитра матча Юрия Иванова.

Отметим, что “Агробизнес”, несмотря на поражение, продолжает сохранять отличные шансы на повышение в классе, при том, что сам Собуцкий заявлял, что даже в случае финиша в тройке лидеров, откажется от участия в УПЛ следующего сезона.