Вторник, 21 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПрезидент Агробизнеса попросил отстранить его от должности вице-президенту УАФ
Футбол

Президент Агробизнеса попросил отстранить его от должности вице-президенту УАФ

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Олег Собуцкий

Президент и владелец волочиского “Агробизнеса” Олег Собуцкий, которого подозревают в избиении арбитра матча Юрия Иванова, написал в адрес УАФ официальное письмо с просьбой на период расследования отстранить его с должности вице-президента УАФ.

Напомним, после матча против “Миная”, в котором “Агробизнес” уступил со счетом 2:0, якобы, Олег Собуцкий в сопровождении с телохранителями зашел в судейскую, после чего избил главного арбитра матча Юрия Иванова.

Читайте также:  Владелец Руха может получить пожизненную дисквалификацию

Отметим, что “Агробизнес”, несмотря на поражение, продолжает сохранять отличные шансы на повышение в классе, при том, что сам Собуцкий заявлял, что даже в случае финиша в тройке лидеров, откажется от участия в УПЛ следующего сезона.

загрузка...
Тэги: АгробизнесОлег Собуцкийскандал
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 + два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Официально: Александр Тымчик и Богдан Леднев вернулись в Динамо

Алексей Хахлев
Ещё два игрока покинули львовские Карпаты

Жерсон Родригес
Гезтепе нацелился на полузащитника Динамо

Артем ГРомов
Громов может покинуть Зарю

Игорь Суркис
Динамо выбирает тренера среди иностранных специалистов

Закрыть