Скрипник: Я бы не побоялся возглавить “Динамо”

Наставник “Зари” Виктор Скрипник признался, что пока не получал никаких предложений возглавить “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В интервью программе “ТаТоТаке”, которое записывалось еще до отставки Алексея Михайличенко он заявил, что у него есть действующий контракт с луганским клубом, а информация в прессе о его возможном переходе в “Динамо” – это лишь слухи.

Вместе с тем Скрипник добавил, что не побоялся бы возглавить “Динамо”, если ему предложат.

“Говорят, мол, там давление такое … Я не хочу сравнивать Бундеслигу и это, но я два года в “Вердере” был под увеличительным стеклом. Что-то пошло не так – и ты именно тот, через которого все не так. У меня, по-моему, уже такая кожа толстая. Не думаю, что мне было бы страшно (в “Динамо”)”, – сказал Скрипник.

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