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Футбол

Заря подписала звезду Вардара

Андрей ОгородникНет комментариев
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Леовижилдо

Луганская “Заря” оперативно нашла замену своему левому защитнику Богдану Михайличенко.

Как сообщает Footbal.ua, новичком бронзового призера чемпионата Украины по футболу стал лидер гранда македонского футбола “Вардара” Леовижилдо. 24-летний бразилец подписал с “Зарей” контракт сроком на четыре года. В скором времени о трансфере должны объявить официально.

Отметим, прошлый сезон стал лучшим в карьере Леовижилдо. Бразильский защитник, который может также сыграть не левом фланге полузащиты в 21 матче чемпионата Македонии забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

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Тэги: ВардарглавноеЗаряЛеовижилдо
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