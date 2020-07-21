Заря подписала звезду Вардара

Луганская “Заря” оперативно нашла замену своему левому защитнику Богдану Михайличенко.

Как сообщает Footbal.ua, новичком бронзового призера чемпионата Украины по футболу стал лидер гранда македонского футбола “Вардара” Леовижилдо. 24-летний бразилец подписал с “Зарей” контракт сроком на четыре года. В скором времени о трансфере должны объявить официально.

Отметим, прошлый сезон стал лучшим в карьере Леовижилдо. Бразильский защитник, который может также сыграть не левом фланге полузащиты в 21 матче чемпионата Македонии забил пять голов и сделал шесть результативных передач.