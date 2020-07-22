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Футбол

Блохин прокомментировал отставку Михайличенко

Сергей СумскойНет комментариев
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Бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин заявил, что отставка Алексея Михайличенко является не совсем справедливой. По его словам, специалист выполнил свою задачу и должен был работать дальше с командой.

«Я считаю, что произошла не совсем справедливая отставка. Все-таки человек выполнил задачу – «Динамо» выиграло Кубок и заняло второе место.

Не влезаю в кухню по игрокам и игре, но, на мой взгляд, если выполнена задача, которая ставилась перед тренером, он должен продолжать работать», — приводит слова специалиста meta-ratings.com.ua.

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Тэги: Динамо
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