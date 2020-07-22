Дортмундская Боруссия нацелилась на звезду сборной Косово

Нешуточная борьба обещает развернуться в ближайшее время за лидера сборной Косово и бременского “Вердере” Милота Рашицу.

Как сообщает немецкая пресса, большие планы на игрока имеет вице-чемпион Германии дортмундская “Боруссия”. В свете ухода Джейдона Санчо, которым интересуется ряд ТОП-клубов Европы, в лице косоварского футболиста “шмели” видят потенциальную замену своему лидеру. Ранее сообщалось о планах “Лейпцига” также подписать Рашицу.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету полузащитника “Вердера” восемь голов и семь результативных передач в 28 матчах за “музыкантов”.