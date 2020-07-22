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Футбол

Экс-полузащитник Шахтера трудоустроился в России

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Коваленко

Ещё один украинский футболист в поиске игровой практики отправился в низший дивизион чемпионата России по футболу.

Как сообщает российский телеканал Матч ТВ, московский “Велес” подписал воспитанника донецкого “Шахтера” Богдана Коваленко, который перешел в столичный клуб на правах свободного агента. К слову, новый клуб футболиста следующий сезон проведет во втором по статусе дивизионе чемпионата России.

Напомним, в чемпионате Украины Богдан Коваленко известен по своим выступлениям за “Черноморец”, также 22-летний футболист ранее успел поиграть в чемпионате Латвии и Кипра.

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Тэги: Богдан КоваленкоВелесШахтер
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