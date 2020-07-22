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Футбол

FootballHub подтверждает переговоры Динамо с Луческу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Луческу

Украинский футбол находится на гране информационного взрыва.

Информацию о возможном назначении лучшего тренера в истории донецкого “Шахтера” Мирчи Луческу на должность главного тренера “Динамо” подтвердил авторитетный интернет-портал FootballHub. По последним данным переговоры действительно ведутся, хотя и проходят достаточно сложно.

Напомним, ранее сообщалось, что Мирча Луческу будет готов согласится на должность в “Динамо” лишь при условии, что против сделки ничего не будет иметь против владелец “Шахтера” Ринат Ахметов.

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Примечательно, что после ухода из “Шахтера”, больших успехов Луческу не достиг ни в “Зените” ни во главе сборной Турции.

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Тэги: главноеДинамоМирча ЛуческуШахтер
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