Гиоане: Было бы замечательно, если бы Луческу возглавил “Динамо”

Бывший хавбек “Динамо” Тибериу Гиоане признался, что был бы не против видеть Мирчу Луческу на тренерском мостике киевского клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Луческу в Украине имеет очень хорошую репутацию! Честно говоря, это были замечательные годы. Мне интересно, где он продолжит тренировать, потому что я уверен, что он еще поработает.

Я хотел бы увидеть Луческу в киевском “Динамо”. Это было бы замечательно. Он работал в Румынии с “Динамо” и “Рапидом”, в Турции с “Галатасараем” и “Бешикташем”, почему бы ему не пойти в “Динамо” после работы в “Шахтере”? Сейчас в киевской команде есть отличные молодые футболисты”, – сказал Гиоане.

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Добавим, ранее сам Луческу заявлял, что в свое время в “Динамо” был шанс пригласить его после того, как он покинул “Шахтер”.