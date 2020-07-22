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Футбол

Гиоане: Было бы замечательно, если бы Луческу возглавил “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший хавбек “Динамо” Тибериу Гиоане признался, что был бы не против видеть Мирчу Луческу на тренерском мостике киевского клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Луческу в Украине имеет очень хорошую репутацию! Честно говоря, это были замечательные годы. Мне интересно, где он продолжит тренировать, потому что я уверен, что он еще поработает.

Я хотел бы увидеть Луческу в киевском “Динамо”. Это было бы замечательно. Он работал в Румынии с “Динамо” и “Рапидом”, в Турции с “Галатасараем” и “Бешикташем”, почему бы ему не пойти в “Динамо” после работы в “Шахтере”? Сейчас в киевской команде есть отличные молодые футболисты”, – сказал Гиоане.

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Добавим, ранее сам Луческу заявлял, что в свое время в “Динамо” был шанс пригласить его после того, как он покинул “Шахтер”.

Источник: sportanalytic.com
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