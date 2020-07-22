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Футбол

Гиоане хотел бы увидеть Луческу в Динамо

Сергей СумскойНет комментариев
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Экс-игрок киевского «Динамо» Тибериу Гиоане отметил, что хотел бы увидеть Мирчу Луческу в столичном клубе.

По его словам, это было бы хорошо для клуба.

«Мне бы хотелось увидеть его в «Динамо». Это было бы великолепно.

Он работал в бухарестском «Динамо» и бухарестском «Рапиде», «Бешикташе» и «Галатасарае». Почему бы не пойти в «Динамо» после работы в «Шахтере»? Там сейчас есть группа отличных молодых игроков, – приводит слова Гиоане GSP.

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Напомним, Луческу тренировал донецкий «Шахтере» с 2004 по 2016 год.

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Тэги: ДинамоМирча Луческу
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