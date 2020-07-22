Журналист: По меньше бы “Динамо” таких болельщиков, как Маркевич

Заместитель главного редактора журнала “Футбол” Андрей Шахов отреагировал на выпад Мирона Маркевича в сторону “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Маркевич, который называет себя болельщиком “Динамо” с 1957 года, в очередной раз раскрыл свою “болельщицкую” суть

“Динамо – пустая команда “? Класс!

Где “Динамо”, а где Маркевич? Что выиграло “Динамо” и что в своей богатой на скандалы биографии выиграл Маркевич? Может, он хоть раз чемпионом стал? Или Кубок страны завоевал? Или Суперкубок? Или в Лигу чемпионов команду выводил?

По меньше бы “Динамо” таких болельщиков!”, – написал Шахов в фейсбуке.

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Напомним, в одном из своих последних интервью Маркевич жестко раскритиковал “Динамо”.