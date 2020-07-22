Мирча Луческу возглавит Динамо?

Лучший тренер в истории донецкого “Шахтера” Мирча Луческу может в ближайшем временем возглавить киевское “Динамо”.

По информации паблика Druzi Dynamo, румынский специалист, который сейчас является безработным, является наиболее вероятным претендентом на должность главного тренера киевского “Динамо”.

Напомним, Мирча Луческу провел во главе донецкого “Шахтера” двенадцать лет карьеры. Именно во многом благодаря румынскому тренеру донецкий клуб завоевал признание в Европе и вышел на лидирующие позиции в чемпионате Украины.