Мораес пожаловался на количество игровой практики в Шахтере

Форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес отметил, что стал получать меньше игровой практики.

По его словам, это связано с доверием тренерского штаба молодым футболистам.

«Сейчас постепенно начинаю получать чуть меньше игрового времени.

Например, в прошлом сезоне я отыграл больше, а в этом году в некоторых матчах выходили более молодые ребята. Счастлив, видя, как растут талантливые футболисты, но, конечно, немного расстраиваюсь. У меня есть цели и желание зарабатывать еще больше титулов, – приводит слова Мораеса официальный сайт «Шахтера».