Официально. “Львов” выставил за дверь иностранного хавбека

Бразильский полузащитник Жонатан Лима объявил о своем уходе с ПФК “Львов”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Заканчивается мой цикл в “Львове”. Моя вечная благодарность клубу, который открыл мне дверь для выступлений в Европе, в премьер-лиге. Благодарен за преданность в работе клуба, который станет одним из больших в Украине.

Это были два года эволюции. Желаю всего наилучшего тем, кто остается, обнимаю всех, кто принял меня здесь, в этой прекрасной стране” – написал Лима в інстаграмі.

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Добавим, в текущем сезоне Лима сыграл за “сине-золотых львов” 6 матчей в УПЛ.