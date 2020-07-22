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Футбол

Официально. “Львов” выставил за дверь иностранного хавбека

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бразильский полузащитник Жонатан Лима объявил о своем уходе с ПФК “Львов”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Заканчивается мой цикл в “Львове”. Моя вечная благодарность клубу, который открыл мне дверь для выступлений в Европе, в премьер-лиге. Благодарен за преданность в работе клуба, который станет одним из больших в Украине.

Это были два года эволюции. Желаю всего наилучшего тем, кто остается, обнимаю всех, кто принял меня здесь, в этой прекрасной стране” – написал Лима в інстаграмі.

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Добавим, в текущем сезоне Лима сыграл за “сине-золотых львов” 6 матчей в УПЛ.

Источник: sportanalytic.com
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