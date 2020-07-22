Официально. “Заря” продала двух лидеров в Европу

Луганскую “Зарю” покинут защитники Богдан Михайличенко и Евгений Чеберко. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал в.а. генерального директора клуба Станислав Оганов.

“Переговоры прошли на высоком уровне, и мы пришли к мнению, что до конца сезона эти игроки защищают наши цвета, а после окончания сезона, с первого августа Богдан Михайличенко переходит в бельгийский “Андерлехт”, а Евгений Чеберко – в австрийский ЛАСК”, – сказал функционер.

Кроме этого Оганов подтвердил возвращение из аренды в “Динамо” полузащитника Богдана Леднева и защитника Александра Тимчмка, а также переговоры по хавбеку Александру Громову.

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Относительно остальных игроков “черно-белых”, то все они находятся на контракте и продолжат свои выступления в клубе в следующем сезоне.