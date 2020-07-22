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Футбол

Официально: Демченко покинул должность главного тренера Металлист 1925

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Демченко

Харьковский “Металлист 1925” который сохраняет шансы на повышение в классе, после серии поражений принял решение сменить главного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт “двадцатьпятых”, главный тренер команды Андрей Демченко ушел в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Хруслов, который занимал должность спортивного директора клуба.

Напомним, в последних трех турах “Металлист 1925” потерпел три поражение. Отставание от третьего места, которое позволяет повысится в классе составляет четыре очка за пять туров до финиша.

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Тэги: Андрей ДемченкоМеталлист 1925Первая лига
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