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Футбол

Официально: Стефано Пиоли продлил контракт с Миланом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Стефано Пиоли

Успешные матчи итальянского “Милана” после возобновления сезона в чемпионате Италии убедило руководство клуба в профпригодности наставника клуба Стефано Пиоли.

Как сообщает официальный сайт “Милана”, 54-летний специалист поставил подпись под контрактом с клубом сроком на следующие два года, в то время, как действующее соглашение истекало по окончанию нынешнего сезона.

Отметим, несмотря на слабый старт, в последних матчах “Милан” демонстрирует очень неплохую игру, сохраняя хорошие шансы на еврокубки. После возобновления сезона в десяти матчах “россонери” выиграли семь раз, трижды сыграв вничью.

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Тэги: контрактМиланСтефано Пиоли
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