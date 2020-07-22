Официально: Стефано Пиоли продлил контракт с Миланом

Успешные матчи итальянского “Милана” после возобновления сезона в чемпионате Италии убедило руководство клуба в профпригодности наставника клуба Стефано Пиоли.

Как сообщает официальный сайт “Милана”, 54-летний специалист поставил подпись под контрактом с клубом сроком на следующие два года, в то время, как действующее соглашение истекало по окончанию нынешнего сезона.

Отметим, несмотря на слабый старт, в последних матчах “Милан” демонстрирует очень неплохую игру, сохраняя хорошие шансы на еврокубки. После возобновления сезона в десяти матчах “россонери” выиграли семь раз, трижды сыграв вничью.