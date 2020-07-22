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Футбол

Севилья отрицает интерес к Зинченко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Зинченко

Переход украинского универсала Александра Зинченко в испанскую “Севилью”, о чем сообщалось ранее, скорей всего не состоится.

Как сообщают испанские СМИ, андалузский клуб действительно видит позицию левого защитника самой проблематичной, но украинский футболист, который неоднократно выходил на левом фланге обороны в составе “Манчестер Сити” в шорт-лист “Севильи” не входит.

Напомним, по последним слухам, “Манчестер Сити” намерен во время летнего трансферного окна укрепить левый фланг обороны. Александр Зинченко должен быть выставленный на трансфер. Ранее интерес к украинцу приписывали со стороны “Наполи”.

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Тэги: Александр ЗинченкоМССевилья
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