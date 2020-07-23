Блохин резко раскритиковал назначение Луческу в Динамо

Бывший главный тренер киевского “Динамо” Олег Блохин отрицательного отнесся к назначению Мирчи Луческу на должность главного тренера столичного клуба.

Румынский специалист, который в течении двенадцати лет тренировал “Шахтер” сегодня подписал с “Динамо” контракт сроком на два года, чем вызвал огромный резонанс среди болельщиков киевлян.

Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу.

– Почему руководство пошло на такой шаг?

– Это не ко мне вопрос.

– Как динамовское сообщество к этому относится?

– Вы слышали – это плевок. Человек, который работал в «Шахтере» 12 лет, наговорил столько про «Динамо», что – ну как?