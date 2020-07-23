Демченко назвал причины ухода из Металлист 1925

Уже бывший главный тренер харьковского “Металлист 1925” Андрей Демченко прокомментировал свой уход из команды.

Несмотря на хорошее начало в послекарантинный период, в последнее время “Металлист 1925” забуксовал, потерпев три поражения кряду, что существенно осложнило задачу выход в УПЛ. Результатом неудач стало увольнение.

Пожалуй, произошла обыкновенная ситуация, когда клуб увольняет тренера после нескольких неудач. Увы, мы проиграли три последних матча, два из них прямому конкуренту в борьбе за выход в Премьер-лигу – «Волыни» и «Минаю», поэтому клуб принял решение расторгнуть со мной контракт. Мы расстались по взаимному согласию сторон.

Перед командой стоит задача выхода в УПЛ, сейчас ее решение усложнилось. Руководство клуба посчитало, что моя отставка встряхнет команду. Бывает, что такая тренерская ротация идет на пользу команде. Дай бог. То же самое я сказал и ребятам, прощаясь с ними.

За пять туров до финиша “Металлист 1925” отстает от третьего места на четыре очка.