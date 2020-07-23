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Футбол

“Динамо” не ведет переговоров с Б’єліцою

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хорватский тренер Ненад Б’єліца опроверг слухи о получении предложения возглавить киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“До сих пор у меня была только официальная встреча с представителями “Фенербахче”.

Так, я получил от них предложение, но не принял ее. Предложение турецкого клуба меня не удовлетворила. На первом месте-интересы моей семьи”, – сказал Бєєліца.

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Напомним, ранее в прессе писали, что Б’єліца находится в списке кандидатов на пост наставника “Динамо”.

Источник: sportanalytic.com
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