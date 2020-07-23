Газзаев: Луческу будет защищать Динамо

Экс-тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев доволен выбором руководства столичного клуба относительно назначения Мирчи Луческу главным тренером команды.

По его словам, у румына очень хорошо знает местный футбол, так как много лет и очень успешно работал в «Шахтере».

Также он пожелал ему удачи в работе.

«Болельщики имеют право на мнение. Но решение принимает руководство, оно тратит деньги на клуб. Луческу – профессионал, уверен, что он будет защищать «Динамо» точно так же, как делал это в «Шахтере». Он предпримет все усилия, чтобы команда выступила успешно», – приводит слова Газзаева rsport.