Четверг, 23 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболГаззаев: Луческу будет защищать Динамо
Футбол

Газзаев: Луческу будет защищать Динамо

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Экс-тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев доволен выбором руководства столичного клуба относительно назначения Мирчи Луческу главным тренером команды.

По его словам, у румына очень хорошо знает местный футбол, так как много лет и очень успешно работал в «Шахтере».

Также он пожелал ему удачи в работе.

«Болельщики имеют право на мнение. Но решение принимает руководство, оно тратит деньги на клуб. Луческу – профессионал, уверен, что он будет защищать «Динамо» точно так же, как делал это в «Шахтере». Он предпримет все усилия, чтобы команда выступила успешно», – приводит слова Газзаева rsport.

загрузка...
Тэги: Валерий ГаззаевДинамо
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Милевский поражен назначением Луческу в Динамо

Наставник “Карпат”: Пока мы ничего не знаем и нам ничего не говорят

Владимир Васютык
ФК Ужгород получил нового главного тренера

Идрисса Гуйе
Идрисса Гуйе может перейти в Манчестер Юнайтед

Олег Собуцкий
Олег Собуцкий пожизненно дисквалифицированный от футбола

Закрыть