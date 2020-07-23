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Футбол

Идрисса Гуйе может перейти в Манчестер Юнайтед

Андрей ОгородникНет комментариев
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Идрисса Гуйе

Одним из первых новичков английского “Манчестер Юнайтед” во время трансферного окна может стать сенегальский полузащитник Идрисса Гуйе.

По информации Le10Sport, “красные дьяволы” проявляют огромный интерес к 30-летнему полузащитнику французского “ПСЖ”. Ожидается, что английский клуб может заплатить за футболиста около 20 миллионов евро. “МЮ” предстоит выдержать конкуренцию за игрока со стороны “Вулверхэмптона”.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Идриссы Гуйе 31 матч в составе “ПСЖ”, один гол и две результативные передачи.

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Тэги: Идрисса ГуйеМЮПСЖ
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