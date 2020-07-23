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Футбол

Луческу дал первое интервью в роли главного тренера Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мирча Луческу

Известнейший румынский специалист Мирча Луческу, который сегодня сенсационно был представлен главным тренером киевского “Динамо”, дал первое интервью в новой для себя роли.

«Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами.

И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе «Динамо».

Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями», – сказал Луческу.

Напомним, после провала со сборной Турции, последние полтора года румынский специалист был безработным. После “Шахтера” он также успел поработать в питерском “Зените”, но клуб под его руководством финишировал на третьем месте в чемпионате России.

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Тэги: ДинамоЗенитМирча Луческу
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