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Футбол

Милан претендует на Хамес Родригеса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хамес Родригес

Итальянский “Милан”, который сумел вернуться в еврокубки, с прицелом на следующий сезон намерен усилить свой состав.

По информации El Chiringuito, “россонери” проявляют большой интерес к полузащитнику сборной Колумбии и мадридского “Реала” Хамесу Родригесу. Если в случае с клубом игрока проблем не возникает, мадридский гранд не скрывает своего желания продать футболиста, то сам Хамес Родригес не спешит переезжать в Серию А, планируя продолжить карьеру в АПЛ.

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Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие лишь в восьми матчах мадридского “Реала” в чемпионате Испании. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Тэги: МиланРеалХамес Родригес
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