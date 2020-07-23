Милан претендует на Хамес Родригеса

Итальянский “Милан”, который сумел вернуться в еврокубки, с прицелом на следующий сезон намерен усилить свой состав.

По информации El Chiringuito, “россонери” проявляют большой интерес к полузащитнику сборной Колумбии и мадридского “Реала” Хамесу Родригесу. Если в случае с клубом игрока проблем не возникает, мадридский гранд не скрывает своего желания продать футболиста, то сам Хамес Родригес не спешит переезжать в Серию А, планируя продолжить карьеру в АПЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие лишь в восьми матчах мадридского “Реала” в чемпионате Испании. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу.