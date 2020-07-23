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Футбол

Наставник “Карпат”: Пока мы ничего не знаем и нам ничего не говорят

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Карпат” Роман Санжар высказался о текущей ситуации во львовском клубе. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мы пока ничего не знаем, нам ничего не говорят. Ситуация как была, грубо говоря, две недели назад, так все и сейчас. Руководители, думаю, находятся в стадии поиска решения тех вопросов, которые есть на сегодня.

Относительно своего настроения и планов, пока не хотел бы что-то говорить. Было бы правильно сначала поговорить с руководителями, а после этого уже высказывать какое-то мнение и так далее”, – сказал Санжар.

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Добавим, вчера вступило в силу решение КДК об исключении “Карпат” из УПЛ, которое клуб не оспаривал.

Источник: sportanalytic.com
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