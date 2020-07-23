Серия А. 35 тур.”Интер” потерял очки в игре с “фиалками”, “Аталанта” с Малиновским взяла верх над “Болоньей”

Посреди недели в Италии стартовал очередной тур. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Аталанта” Руслана Малиновского в родных стенах минимально одолела “Болонью” благодаря голу Луиса Муріеля. Украинский хавбек бергамасков появился на поле на 66-й минуте игры, заменив Алехандро Гомеса.

“Интер” на собственном поле не смог переиграть “Фиорентину”, а вот “Рома” на выезде камня на камне не оставила от СПАЛу.

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Чемпионат Италии

35 тур

“Аталанта” – “Болонья” – 1:0

Голы: Муриэль, 62

“Сассуоло” – “Милан” – 1:2

Голы: Капуто, 42 – Ибрагимович, 19, 45

“Парма” -“Наполи” – 2:1

Голы: Капрара, 45+3 (пен), Кулусевскі, 87 (пен) – Инсинье, 54 (пен)

“Интер” – “Фиорентина” – 0:0

СПАЛ – “Рома” – 1:6

Голы: Черри, 24. – Калинич, 12. Перес, 38, 75. Коларов, 47. Перес, 52. Дзаньоло, 89.

“Торино” – “Верона” – 1:1

Голы: Дзадзэн, 67.- Борини, 56 ( пен).

“Сампдория” – “Дженоа” – 1:2

Голы: Габбьядіні, 32. – Кришито, 22 ( пен), Лерагер, 72