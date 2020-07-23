Четверг, 23 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболШаран: Мы очень довольны, что сыграем с болельщиками
Футбол

Шаран: Мы очень довольны, что сыграем с болельщиками

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран высказался о допуске зрителей на матче плей-офф УПЛ за путевку в ЛЕ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Очень этим доволен, ведь мы играем дома. Это очень важный матч. Мы очень рады, ребята очень довольны, что позволили 25% болельщиков.

Для каждой команды, которая играет в домашних условиях, это дополнительная сила. Тем более, мы знаем, которые болеют за “Александрию”, – сказал Шаран.

Читайте также:  Ветерана сборной Украины сватают в АПЛ, "Шахтер" поймал хлебавши с трансфером

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” за 2 минуты пропустил 2 гола от “Александрии” (ФОТО)

Напомним, матч “Александрия” – “Мариуполь” состоится 25 июля.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Блохин стал на защиту Михайличенко

Официально. Донецкий клуб отпустил голкипера на все четыре стороны

Рауль Рианчо
Рауль Рианчо в шорт-листе Динамо

Андрей Демченко
Демченко назвал причины ухода из Металлист 1925

Хамес Родригес
Милан претендует на Хамес Родригеса

Закрыть