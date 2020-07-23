Шаран: Мы очень довольны, что сыграем с болельщиками

Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран высказался о допуске зрителей на матче плей-офф УПЛ за путевку в ЛЕ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Очень этим доволен, ведь мы играем дома. Это очень важный матч. Мы очень рады, ребята очень довольны, что позволили 25% болельщиков.

Для каждой команды, которая играет в домашних условиях, это дополнительная сила. Тем более, мы знаем, которые болеют за “Александрию”, – сказал Шаран.

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Напомним, матч “Александрия” – “Мариуполь” состоится 25 июля.